Stadjer krijgt taakstraf voor mishandeling in uitgaansleven

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een man (23) uit Groningen is veroordeeld voor het mishandelen van twee mensen in het uitgaansleven in de stad. De stadjer kreeg een taakstraf van 150 uur, waarvan vijftig uur voorwaardelijk.

Dat meldt RTV Noord. In april vond de mishandeling plaats. Hierbij werden een man en vrouw geslagen. De jonge vrouw liep een gebroken neus op. De man had een gebroken enkel, maar er kon niet worden bewezen dat dit kwam door de verdachte.

De rechter liet weten dat uit camerabeelden bleek dat het geweld vanuit de verdachte kwam. Buiten de werkstraf moet de veroordeelde man een schadevergoeding van tweeduizend euro betalen aan de slachtoffers.