Stadjer Jenning de Boo wint opnieuw goud op NK

Foto via Team Reggeborgh

Stadjer Jenning de Boo (19) heeft op het NK afstanden opnieuw een gouden medaille gewonnen. De Groninger won de 1000 meter met een tijd van 1.07,36, een dik persoonlijk record. Hiermee was hij sneller dan zijn twee ploeggenoten Tim Prins en Kjeld Nuis.

Naast zijn gouden medaille reed de 19-jarige schaatser een rondetijd van 24,4. Dit is de snelste ronde ooit in Thialf. Via de NOS laat De Boo weten: “Holy shit. Ik wist dat niet eens. Nog een verrassing erbij. Toen ik over de finish kwam, was ik helemaal leeg.”

De Boo won afgelopen donderdag al goud op de 500 meter. Door de zeges heeft De Boo zich van een plaats verzekerd voor het WK sprint in Heerenveen en het WK afstanden in het Canadese Calgary.