Stadjer Jenning de Boo verrast op NK schaatsen en plaatst zich voor WK

Foto via Team Reggeborgh

De 19-jarige stad-Groninger Jenning de Boo is donderdagavond tijdens het NK Schaatsen nationaal kampioen op de 500 meter geworden. Bovendien plaatste hij zich voor het WK Afstanden, halverwege februari in Calgary.

De voormalige shorttracker De Boo voltooide zijn twee ritten op de baan van Thialf in Heeerenveen in respectievelijk 34,44 en 34,49 seconden. Met zijn puntenaantal van 68.930 verbrak hij ook het nationaal record.

Ondanks zijn lengte van 1 meter 93 nam De Boo de bochten moeiteloos. Zijn verleden als shorttrack schaatser was daar mede debet aan. De pupil van coach Gerard van Velde (schaatsteam Reggeborgh) was zelf verbaasd over zijn prestaties, want hij richt zich pas sinds een half jaar op het langebaanschaatsen. “Ik ben een beetje op een andere planeet. Ik had dit niet durven dromen,” zei hij tegen NOS Sport.

De in Groningen geboren Chris Huizinga werd op de 5.000 meter tweede in de tijd van 6 minuut 14,80, en plaatste zich daarmee eveneens voor het WK.