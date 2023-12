Stadjer (35) zestien maanden de cel na twee rechtszaken rond stalking en mishandeling in één week

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Aan een 35-jarige man uit Groningen werd woensdag elf maanden cel, 4.800 euro smartengeld en een contactverbod opgelegd, omdat hij een vrouw uit Stad heeft mishandeld en gestalkt. Opvallend, laat DvhN woensdag weten, omdat de man precies een week geleden in hoger beroep ook al de cel in werd gestuurd voor vergelijkbare vergrijpen.

Het gedrag van de man liep, in de zaak waarvoor hij woensdag voor de rechter stond, vanaf begin november vorig jaar uit de hand. Naast veelvuldig ongewenst appen en bellen sloeg de Stadjer de vrouw ook voor de ogen van haar zoontje. Naast de celstraf van elf maanden en het smartengeld mag de man daarom vijf jaar niet bij de vrouw in de buurt komen of enig ander contact zoeken.

Precies een week terug stond de man bij het gerechtshof in Leeuwarden in hoger beroep terecht voor een zelfde zaak. De Stadjer vocht toen zijn veroordeling tot vijf maanden cel, duizenden euro’s smartengeld en een tweede contactverbod aan. Die legde de rechtbank in januari op voor een eerder stalkgedrag en mishandeling van een andere vrouw. De man is een bekende bij de rechtbank voor mishandeling en huiselijk geweld.