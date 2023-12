Stadjer (23) krijgt vijftien maanden cel voor drugs- en wapenbezit

Een 23-jarige Stadjer heeft een celstraf van 15 maanden opgelegd gekregen voor het bezit van drugs en verboden munitie.

Tijdens een inval op 24 mei in een woning aan de Dierenriemstraat vonden agenten 70 kilo softdrugs en 250 gram coke, met een straatwaarde van meer dan 240.000 euro. Bovendien lagen er weegschalen, gripzakjes en vijf telefoons in de woning. Omdat volgens het OM niet blijkt dat de drugs met legale inkomsten zijn betaald, werd hij ook verdacht van het witwassen van geld. Daarvoor is de Stadjer niet veroordeeld, omdat hier volgens de rechtbank niet genoeg bewijs voor is.

De politie besloot tot een inval na klachten van omwonenden: de man zou voortdurend aanloop hebben bij zijn woning. De verdachte ontkende alles. De verdachte is een bekende van justitie. Hij stond begin dit jaar nog in de rechtbank voor bezit van drugs en voor verboden wapenbezit.