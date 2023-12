Stadjer (22) op heterdaad betrapt op bankhelpdeskfraude op Drents vakantiepark

Foto © Politie

De politie heeft vier verdachten van bankhelpdeskfraude op heterdaad betrapt en aangehouden op een vakantiepark in Gasselternijveen (Drenthe). Eén van hen is een 22-jarige man uit Groningen.

De Stadjer werd aangehouden met drie mannen uit Leeuwarden van 25, 26 en 27 jaar oud. De mannen werden aangehouden door een arrestatieteam. Twee van hen werden direct in de kraag gevat, de andere twee vluchtten naar buiten en renden de bossen rondom de vakantiewoning in. Eén van de vluchters kwam niet ver en werd vrij snel in de kraag gevat. Voor het opsporen van de laatste verdachte werd een politiehond ingezet. Daarop besloot de laatste verdachte zich over te geven. Hij was in een sloot gaan liggen.

In het huisje werd een waar ‘callcenter’ aangetroffen, met daarin meerdere draaiende laptops. Er werden tientallen simkaarten, meerdere telefoons, contactlijsten en diverse bankpassen in beslag genomen. Al snel werd duidelijk dat er meerdere telefoonnummers waren gebeld en het programma Anydesk was gebruikt om de computers van slachtoffers over te nemen.

Hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de activiteiten van dit viertal, is nog niet bekend. Dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen.