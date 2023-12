Stadjer (22) langer vast voor bankhelpdeskfraude

Foto via pixabay.com

De vier verdachten van bankhelpdeskfraude, die woensdag op heterdaad werden betrapt en aangehouden op een vakantiepark in Gasselternijveen (Drenthe), blijven twee weken achter slot en grendel. Eén van hen is een 22-jarige man uit Groningen.

Het Openbaar Ministerie maakte vrijdagavond bekend dat het viertal veertien dagen in hechtenis blijft. De vier mannen (22,25, 26 en 27 jaar oud) werden woensdag aangehouden door een arrestatieteam. In het huisje waar de mannen verbleven werd een waar ‘callcenter’ aangetroffen, met daarin meerdere draaiende laptops. Er werden tientallen simkaarten, meerdere telefoons, contactlijsten en diverse bankpassen in beslag genomen.

Hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de activiteiten van dit viertal, is nog niet bekend. Dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen.