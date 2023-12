Sprankje hoop tijdens ‘laatste ‘ ontsteking van ’s werelds grootste kerstbal: ‘We staan open voor crowdfunding of andere gave ideeën’

Foto: Joris van Tweel

Nog één kerstperiode schittert het gebouw van DOT als ’s werelds grootste kerstbal. Volgend jaar is één van de meest gefotografeerde kerstlocaties in Stad niet meer. Daarom trokken veel mensen woensdagavond naar de Vrydemalaan om het ontsteken van de lampjes mee te maken. Tegelijk zet DOT de deur voor een terugkeer van de kerstbal op een kier.

Om 19.45 uur werden de lampjes op de koepel van het congrescentrum aangezet, onder begeleiding van live-muziek en hapjes en drankjes. Honderden mensen stonden bij het gebouw en in de omgeving te wachten op het moment waarop de lampjes werden ontstoken. “Ik ben net hierheen verhuisd”, vertelt één van de aanwezigen. “Het is toch wel erg mooi om hem een keer in het echt zo te zien. En het is hier heel gezellig Een hele leuke traditie.”

Ongeloof over laatste keer

Maar die traditie is er dit jaar wel voor het laatst. Eerder deze week maakte DOT bekend dat de kerstbal volgend winterseizoen niet meer wordt aangezet. De lampjes, welke traditioneel sinds 2017 worden ontstoken, zijn dit jaar voor het laatst te zien vanwege ouderdom. Herstel of vervanging is helaas te kostbaar, aldus DOT. De lampjes gaan in het weekend na ESNS (vanaf maandag 22 januari) uit, vooralsnog dus voor de laatste keer.

Dat leidt bij omstanders tot ongeloof, maar ook tot argwaan. “Dit is waarschijnlijk gewoon een reclamestunt”, klinkt er na het aanzetten van de lampjes. “Volgend jaar is ie er gewoon weer!” Andere aanwezigen op het ‘onstekingsfeestje’ hopen dat er hulp komt om de DOT-kerstbal te redden: “Met beetje geluk is hij er volgend jaar weer, als de buurt een beetje helpt.”

‘Lampjes hadden veel te verduren’

DOT stopt met het optuigen van haar pand als ‘kerstbal’, omdat de oude lampjes vervangen moeten worden. En dat is duur, vertelt DOT-marketeer Sebastiaan Hagewoud: “Het gaat om zesduizend led-lampjes, die veel te verduren hadden over de afgelopen jaren.”

Vooralsnog houdt DOT vast aan haar planning om volgend jaar iets anders te gaan doen tijdens de winterperiode. De gemeente kan daar volgens Hagewoud niks aan doen: “Veel mensen worden onterecht boos op de gemeente. Maar DOT is toch echt een commerciële organisatie, die dit idee helemaal zelf heeft bedacht en nu dus ook zelf kiest voor het niet verder gaan met de bal.”

Deur op een kier voor terugkeer? DOT staat open voor crowdfunding

Volgens DOT reageerden mensen de afgelopen dagen massaal op het nieuws dat de kerstbal volgend jaar niet meer schittert. Hagewoud: “Mensen vinden dat het toch wel een echt stukje Groningen is geworden. De reacties zijn heel interessant, want veel mensen zijn toch een beetje boos dat hij weg gaat. Er wordt al gepraat over crowdfunding. Daar staan we zeker voor open, maar ook andere gave ideeën zijn welkom.”