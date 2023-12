Sport050 waarschuwt: sporten op witte velden mag, maar haal de sneeuw er niet vanaf

Foto via Sport050

De witte sportvelden in de gemeente Groningen zijn nu niet zo makkelijk te bespelen. Maar het mag wel, stelt Sport050, zolang mensen maar niet proberen om de sneeuw weg te halen.

De uitvoerder van het gemeentelijk sportbeleid benadrukt dat het verboden is om sneeuw van de sportvelden te halen. De regel is met name ingesteld vanwege kunstgrasvelden.

Als mensen sneeuw weghalen van deze kunstvelden wordt ook het infill-materiaal, SBR rubber of TPE van het veld gehaald. Dat zorgt voor een milieuprobleem, omdat het infill-materiaal naast het veld in de bodem terechtkomt. Daarnaast raken de velden een deel van hun infill-laagje kwijt, waardoor de laag te dun en onregelmatig wordt.

Net als de meteorologen verwacht Sport050 dat de sportvelden in Groningen uiterlijk komend weekend weer sneeuwvrij zijn.