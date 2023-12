Foto: Sebastiaan Scheffer

Vrijwel alle spoordijken in Noord Nederland zijn kwetsbaar. Dat meldt de Volkskrant maandagmorgen op basis van onderzoek van spoorbeheerder Prorail.

Naast Noord-Nederland liggen kwetsbare spoordijken in het westen en Zeeland. In deze regio’s bestaat de ondergrond uit veen en/of klei. Dat is minder stevig dan zand.

Volgens Prorail is het treinverkeer momenteel veilig, maar de spoorbeheerder laat de infrastructuur wel verder onderzoeken. Prorail zegt dat de veiligheidsnormen voor de spoordijken erg streng zijn. Bovendien is er in ruim honderd jaar geen enkele dijk ingestort.