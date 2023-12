Spitstrein naar Assen keert terug, extra treinen naar Winschoten

Foto: Andor Heij

De nieuwe treindienstregeling van 2024 van Arriva en de NS gaat vandaag (zondag) van start. De wijzigingen voor Groningen gaan maandag in.

Voor het vervoer in Groningen van de NS betekent het dat doordeweeks de spitstrein tussen Groningen en Assen weer terug komt. De trein verdween in de coronaperiode door gebrek aan reizigers en later door gebrek aan personeel. In de spits rijden er daarom vanaf maandag geen vier, maar zes treinen per uur tussen beide provinciehoofdsteden. Verder verandert er niets.

Arriva

Bij Arriva vervalt de vroege sneltrein uit Leeuwarden naar Groningen op werkdagen (06.16 uur). Daar komt op dezelfde dagen een sneltrein voor terug om 20.46 uur. Arriva voegt in de ochtenduren een extra sneltrein toe naar Winschoten en in de middaguren rijden vier extra stoptreinen uit Groningen door naar de Oost-Groningse stad. Die reden eerst tot Zuidbroek. Vanuit Winschoten rijden er in de middag daarom ook vier treinen extra terug naar Groningen.

Bussen

Ook bij het busvervoer verandert er het nodige. Er gaan meer bussen rijden van en naar Emmen, Assen en Drachten. Lijn 15 naar Zernike rijdt een uur langer door en lijn 8 rijdt niet meer door de Meeuwerderweg in de Oosterpoortwijk. In het zuiden van de stad krijgen enkele lijnen een ander nummer.