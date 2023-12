Gratis soep uitgedeeld in Oosterparkwijk

Foto: Jeroen Kuilman

Afgelopen woensdag deelden de medewerkers van WIJ Oosterparkwijk in vier verschillende straten gratis snert uit aan bewoners.

WIJ Oosterparkwijk stond woensdagmiddag met twee grote pannen in de Oosterparkwijk om gratis soep uit te delen aan buurtbewoners. Dit gebeurde in samenwerking met wijkagent Eva Dijkman, De Huismeesters en Werk & Participatie (Gemeente Groningen). Twee dagen van tevoren had ieder huishouden een flyer ontvangen en op de dag zelf werd er deur aan deur aangebeld om bewoners mee te krijgen naar het midden van hun straat, waar twee pannen met snert stonden te wachten. De erwtensoep was ditmaal gemaakt door De Klaproos, onder menig Oosterparker ook wel bekend als ‘De Gele School’.

De reacties in de buurt waren erg positief. “Door de informele sfeer leverde het veel interessante gesprekken en daarnaast ook nieuwe contacten op,” vertelt Jeroen Kuilman. “Bewoners reageden blij verrast en juichen dit initiatief toe. Meerdere bewoners gaven ook aan dat ze zouden willen dat dit vaker gebeurt.”



Een wekelijkse actie

Naast de straatacties gaan de opbouwwerkers van WIJ Oosterparkwijk ook wekelijks van deur tot deur met huisgemaakte soep van buurtrestaurant Bie de Buuf. Ze delen dan soep uit aan bewoners die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken.

Het Soep op de Stoep-initiatief ontstond in de winter van 2020/2021 vanuit Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau (HOP). Het doel was om ondanks de geldende Covid-19 beperkingen de bewoners in de Oosterparkwijk te steunen en een laagdrempelig contactmoment te bieden door op straat soep aan te bieden. Sinds het voorjaar van 2022 heeft buurtrestaurant Bie de Buuf het stokje overgenomen van HOP.

Zichtbaarheid in de wijk

WIJ-Oosterparkwijk ontdekte al snel dat dit een effectieve manier is om op laagdrempelige wijze het gesprek aan te gaan met de bewoners van de wijk. “Het zorgt ervoor dat we zichtbaar en bereikbaar zijn en de verbinding tussen buurtbewoners bevorderen. We zien ook dat buren elkaar soms voor het eerst ontmoeten en voor het eerst met elkaar spreken. Elkaar zien en kennen maakt dat bewoners zich veiliger voelen. Zodoende ontstaan er allerlei lijntjes, waarbij bewoners beter weten waar en bij wie ze om hulp kunnen vragen.” vertelt Kuilman.

Kent u iemand die in de Oosterparkwijk woont en ook wel een soepje verdient? Geef dit dan door aan Jeroen Kuilman: jeroen.kuilman@wij.groningen.nl / 06-55465082