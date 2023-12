Snelheidsmeter geplaats vlak voor Maagdenbrug

Foto: Rieks Oijnhausen

Er is een snelheidsmeter geplaats voor de Maagdenbrug. Door de meter kan het verkeer zien hoe hard het over de weg rijdt.

Vanaf eind oktober staan de stoplichten uit bij de Maagdenbrug. De gemeente heeft hiervoor gekozen om de doorstroom van het verkeer te versnellen. Doordat de bussen in 2022 van de Grote Markt verdwenen, werden deze sindsdien over de Maagdenbrug geleid. Hierdoor ontstond een vertragend effect. Er werden daarnaast zebrapaden aangelegd en de snelheid ging naar dertig kilometer per uur. De gemeente houdt de komende maanden in de gaten of het verdwijnen van de stoplichten een positief resultaat oplevert.

Sinds de situatie bij de Maagdenbrug is veranderd, hebben er ongelukken plaatsgevonden. Zo was er in november een aanrijding tussen een lijnbus en een voetganger. Iets meer dan twee weken later raakte een fietser ernstig gewond door een aanrijding met een auto.

Verslaggever Wouter Holsappel maakte een reportage over de stoplichten bij de Maagdenbrug: