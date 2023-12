Sinterklaas krijgt Goed Nieuws Krant van basisschool de Petteflat

Basisschool de Petteflat in Kostverloren kreeg dinsdagochtend bezoek van niemand minder dan Sinterklaas en twee van zijn Pieten. De kinderen verwelkomde de goedheiligman niet met lege handen en hadden een Goed Nieuws Krant gemaakt waarvan de Sint het eerste exemplaar kreeg overhandigd.



De kinderen van de basisschool zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het verzamelen van allerlei goed nieuws. ”Wij hadden als goed nieuws dat het de aankomende drie dagen droog weer zou blijven. Als dat niet zo is mogen ze bij ons komen klagen”, aldus een van de leerlingen.

Schooldirecteur Tim ten Wolde was dolblij met het resultaat van de krant: ”Dit is een aanzet voor meer, de krant is ontzettend goed ontvangen en juist in deze tijd is goed nieuws ontzettend belangrijk”.

”Als je al die blije kinderen ziet is dat het grote succes. De kinderen hadden er enorm veel zin in en zijn erg trots op de krant”, aldus Marjolein van de Leij, leerkracht op de basisschool.