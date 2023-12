Sierstenen bij viaduct over Laan Corpus den Hoorn raken los; Herepoort loopt alle viaducten na

Foto: Aanpak Ring-Zuid

Bij de dubbele rotonde bij Laan Corpus den Hoorn en het Stadspark zijn een aantal stenen losgekomen van de bekleding van het viaduct van de zuidelijke ringweg. Herepoort heeft meer stenen gevonden die los kunnen laten.

De stenen zitten eigenlijk vast op betonnen tegels, met daarop meerdere steenstrips. Van deze steenstrips zijn enkele stenen losgekomen. “Na een eerste constatering zijn de overgebleven stenen geïnspecteerd”, schrijft Aanpak Ring-Zuid maandagmiddag. “Er werden daardoor meer stenen aangetroffen die zouden kunnen loslaten.”

Combinatie Herepoort is daarop een controle gestart bij alle viaducten. Alle strips die een risico zouden kunnen vormen, zijn inmiddels verwijderd. De oorzaak van de loszittende stenen in de strips is nog niet bekend. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan, besluit de projectorganisatie rond de grote ringwegverbouwing. Rond steenstrips waarvan nu bekend is dat er stenen los kunnen raken, worden nu steigers geplaatst. Daar worden de betontegels voorzien van nieuwe sierstrips.