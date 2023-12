Schuiling emotioneel in kersttoespraak: ‘Als we je kwijt zijn, zoeken we net zo lang totdat we je gevonden hebben’

Burgemeester Koen Schuiling had het laat op de woensdagavond even moeilijk. Tijdens zijn jaarlijkse kersttoespraak na de laatste raadsvergadering van dit jaar moest Schuiling zijn emoties wegslikken bij de woorden ‘In Groningen ben je nooit alleen. En als we je kwijt zijn, zoeken we net zo lang totdat we je gevonden hebben.’

Schuiling wond zijn afsluitende woorden binnen de gemeenteraad dit jaar aan verbinding en sociale oplettendheid. “In deze gemeenschap, in Groningen, in deze raad, letten we op elkaar”, sprak de burgemeester. “We kijken naar onze inwoners en we hebben zorg voor elkaar. Oftewel in Groningen ben je nooit alleen. En als we je kwijt zijn, zoeken we net zo lang totdat we je gevonden hebben.”

Hoewel Schuiling zijn woorden niet nader toelichtte, werd het de burgemeester zichtbaar even te kwaad na deze woorden. De woorden van Schuiling lijken in het teken te staan van de 25-jarige Thomas van Zeewijk Vink, die sinds de nacht van vrijdag op zaterdag is vermist. Aan het einde van deze woensdagmiddag vond de politie een levenloos lichaam in het Van Starkenborghkanaal bij de busbrug. De identiteit van de overleden persoon is nog niet vastgesteld.

Nadat Schuiling zijn emotie had weggeslikt ging de burgemeester verder over de zorgen die leven onder inwoners. Opnieuw benadrukte Schuiling de boodschap dat Groningers nooit alleen zijn en voor iedereen een plek hebben: “Je bent niet alleen. Je bent altijd een Groninger. Als we elkaar daarop vast kunnen houden, kunnen we ook in 2024, ondanks alle bedreigingen, toch het goede doen in onze gemeenschap. Laten we elkaar in het nieuwe jaar vasthouden. Een mooie kerst en een goede jaarwisseling.”