Schuiling over anoniem inleveren drugsafval: “Dan geven we een verkeerd signaal af”

Burgemeester Koen Schuiling ziet het idee om drugscriminelen anoniem drugsafval in te laten leveren niet zitten. Dat was zijn antwoord op vragen van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren tijdens het politieke vragenuurtje. Die partijen stelden vragen naar aanleiding van de dumping van drugsafval afgelopen week langs de A7.

De drie partijen wilden onder andere weten hoe het college van burgemeester en wethouders kijkt naar de mogelijkheid om samen met de provincie op te trekken om een anoniem inleverpunt voor drugsafval te onderzoeken.

De vragen kunnen direct op felle kritiek van Jalt de Haan van het CDA rekenen: “Hoe naïef kan je zijn? Denk je dat criminelen denken: Dat is handig een anoniem inleverpunt bij de overheid? Het is ook nog eens volstrekt een verkeerd signaal.

Burgemeester Koen Schuiling ziet de problemen rond drugscriminaliteit: “We hebben natuurlijk al eerder geconstateerd dat binnen de activiteiten van ondermijning, met name de drugscriminaliteit, heel hoog scoort. Dit is een vorm van ondermijning die ook geen gemeentegrenzen kent en ook geen landsgrenzen. Dat is de reden dat we in ieder geval regionaal optrekken.”

‘Dan faciliteert de overheid illegale activiteiten’

Anoniem drugsafval inleveren ziet Schuiling totaal niet zitten: “Ik denk dat een aantal fracties een klein beetje over het hoofd ziet dat dit waarschijnlijk niet de oplossing is voor deze illegale dumpingen. Dat heeft ermee te maken dat veel drugs worden geëxporteerd. En het mogelijk maken of faciliteren van het inleveren van deze illegale activiteit, zou betekenen dat het college illegale activiteiten in feite faciliteert,” aldus Schuiling.

“Daarmee geven we dus ook een verkeerd signaal af,” vervolgt de burgemeester. “In ieder geval een heel verwarrend signaal af in de aanpak van de drugscriminaliteit. Het is een illegale activiteit en op het moment dat wij zoiets zouden faciliteren, heb ik niet de illusie dat degene die zich met de illegale activiteit bezighouden zou denken: kom ik breng mijn handeltje maar eens naar zo’n inleverpunt. Want dan weten we ook gelijk wie het zijn,” besluit Schuiling over het anoniem inleveren van drugsafval.