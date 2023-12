Schepen, lampjes, wintermarkt, optredens en terugkeer van kunstroute tijdens WinterWelVaart

Foto Niels Cornelis Meijer

Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 december meren er weer twintig verlichte, historische schepen aan bij de Hoge, Lage en Kleine der A voor WinterWelVaart. De organisatie maakte maandagmiddag het programma bekend voor de zestiende editie.

Tijdens het misschien wel het vaakst gefotografeerde evenement in Stad zijn dit jaar weer bekende klippers en kotters als de Nicolaas Mulerius, de Jade, de Mars, de Pelikaan, de Willem Jacob en de Jantje aanwezig. Ook motorschepen de Verwondering, de Cinclus en ‘sleepboot nr. 4’ meren aan, allemaal met bijzondere acts aan boord tijdens het driedaagse evenement.

Aan boord van een chic directievaartuig kunnen bezoekers tijdens een vaartochtje de verlichte historische schepen vanaf het water bekijken. Er zijn Groningse muziek-, theater- en dansoptredens en verschillende lezingen en koren. Onder meer Arnold Veeman, Waterbolk, VanDeStraat, Theo de Groot, Anne Jan Toonstra, Guillaume Pool en Clash staan op het programma. Naast allerlei creatieve workshops is er ook kindertheater en het mastklimmen op de Jantje.

Op de kade is als vanouds weer een wintermarkt, met 50 kramen en 11 foodtrucks langs het Hoge, Lage en Kleine der A. Bij het Museum aan de A en in de Akerk zijn verschillende optredens en kinderactiviteiten. Kleine verandering ten opzichte van vorig jaar is de terugkeer van de kunstroute. Lokale kunstenaars vertoonden vorig jaar hun werk aan boord van de ‘Pelikaan’. Dit jaar exposeren 35 kunstenaars uit de buurt op verschillende schepen en in panden in het A-kwartier.

Net als voorgaande jaren komt een deel van de historische schepen een week voor het evenement ook aan de kant in de provincie: op zaterdag 9 december is een deel van de historische schepen al te bewonderen bij scheepswerf Wolthuis in Sappemeer.

Het volledige programma is hier te vinden.