Schaakfestival Groningen editie 2023 in volle gang

Al zestig jaar is Schaakfestival Groningen een terugkerend event in de stad. In tien dagen nemen deelnemers van verschillende niveaus het tegen elkaar op.

Op dag acht zitten minder dan de helft van vierhonderd deelnemers in de grote sportzaal in de ACLO. Govert Pellikaan, toernooidirecteur. “Het is een van de grootste toernooien van Nederland. In deze competitie hebben we ook tien deelnemers uit het buitenland.”

Mitch Amkreutz heeft het schaken afgelopen januari geleerd en zit daarom nog in de lage klasse. Hij timmert veel aan de weg om beter te worden. De Gelderse jongere gaat de laatste tijd vaker naar schaaktoernooien. “Ik heb voor dit toernooi geprobeerd om de opening beter te spelen. Ook heb ik aan mijn techniek gewerkt.”

Niet alleen in de ‘grote sportzaal’, maar ook op andere plekken organiseert Schaakfestival Groningen schaakspellen. Zo konden 130 kinderen donderdag in zeven beurten het tegen elkaar opnemen tijdens een jeugdschaaktoernooi.

Vrijdagavond vindt het onderwaterschaken plaats in het zwembad van het Willem Alexander Sportcomplex. Daar liggen de schaakborden en magnetische schaakstukken op de bodem van het zwembad. De spelers staan tot hun heupen in het water en moeten voor elke set onder water duiken.

Zaterdag is de laatste dag van het schaakfestival. Dan worden de winnaars bekend. De prijzen in de lagere klassen variëren tussen de honderd en achthonderdvijftig euro. De eerste prijs voor Open A-klasse kan ‘De zilveren Zwanepol’ en 2500 euro opleveren.