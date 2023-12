RvC FC Groningen weer compleet, club gaat nu op zoek naar nieuwe directeur

De Euroborg stroomt langzaam vol (foto: Wouter Holsappel)

Dat Jakob Klompien de nieuwe voorzitter wordt van de Raad van Commissarissen (RvC) van FC Groningen werd dinsdag al bekend. Met de toevoeging van Adriaan Stel als ‘financiële man’ is de RvC compleet en kan de club op zoek naar een nieuwe directeur.

De club maakte de aanstelling van de RvC leden woensdag bekend via haar website. Volgens FC Groningen is de aanstelling van Stel een gevolg van een ‘open procedure’ bij de samenstelling van de nieuwe commissarissen, die nodig was nadat nadat voorzitter Erik Mulder en RvC-lid Berend Rubingh in november hun vertrek namen vanwege de slechte prestaties. Er werd dit keer ook gezocht buiten het netwerk van de club en kandidaten mochten zichzelf ook aanmelden.

De 45-jarige Stel werk als Chief Information Officer bij de Gasunie: “Op 18 oktober 1989 ging ik met mijn vader voor het eerst naar het Oosterpark Stadion. Daar zag ik FC Groningen met 4-3 winnen van het Partizan Belgrado van Milko Djurovski. Sindsdien ben ik hartstochtelijk supporter van de club en volg ik FC Groningen op de voet. Ik vind het een eer om in de rol van commissaris een bijdrage te gaan leveren aan de club, die zoveel mensen in het hart dragen.”

Samen met oud-bankier Klompien (die recent noordelijke bekendheid kreeg als één van de redders van basketbalclub Donar), oud-wethouder Paul de Rook en Bas Schrage is de RvC nu compleet. Nu de RvC weer op sterkte is, gaat het gremium een nieuwe algemeen directeur zoeken. Samen met de RvC-leden die in november vertrokken kondigde Wouter Gudde aan uiterlijk aan het einde van dit seizoen te vertrekken bij FC Groningen.