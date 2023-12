Rookvrije zone voor Academiegebouw en UB op Broerplein uitgebreid

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Het Broerplein wordt zo goed als volledig rookvrij. Dat heeft het college besloten op verzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Een maand geleden werd al bekend dat de Rijksuniversiteit meer actie wilde ondernemen om overlast van rokers tegen te gaan. Omwonenden en personeel van de UB zouden te veel overlast van het gerook ondervinden. Één van die maatregelen was een uitbreiding van het rookverbod in de Broerstraat. Het verzoek werd bij de gemeente neergelegd, en die besluit dat verzoek in te willigen.

Een groot deel van het gebied is al een rookvrije zone. Het paarse gebied op het onderstaande kaartje is eigen terrein van de universiteit, waar al niet meer gerookt mocht worden. Het groene gedeelte is onderdeel van de openbare ruimte. Daar was ook al een rookverbod. Dat verbod wordt uitgebreid naar de gebieden binnen de oranje lijnen.