Rondzwevend zwerfvuilexpositie in Oosterparkwijk

In de straten van de Oosterparkwijk wordt veel zwerfvuil gevonden. In het wijkcentrum bij Van Houten, is de rondzwevend zwerfvuilexpositie te bewonderen. Hier worden de meest bijzondere items tentoongesteld die zijn gevonden in de Oosterparkwijk.



Om een nieuw leven aan zwerfafval te geven, heeft een aantal leden van het zwerfvuilteam kunst gemaakt van het afval dat zij hebben gevonden. ‘Ik heb van post-elastieken die ik heb gevonden in mijn straat een kunstwerk gemaakt’, vertelt Trudi van den Berg.

Veel zwerfafval vergaat niet en daarom is het belangrijk om dit op te ruimen. ‘Het wordt afgebroken in kleine stukjes die vervolgens terecht kunnen komen in ons drinkwater’, zegt Ellen Beck van Duurzaam Oosterpark.