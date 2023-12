Rondleiding constructie Akerk groot succes: ‘Het is heel bijzonder dat we hier mogen komen’

Eigen foto

Veel Groningers lopen komen er dagelijks langs, maar hebben geen idee hoe de daadwerkelijke binnenkant eruit ziet: de Akerk. Tijdens een rondleiding voor de programmering van WinterWelVaart konden bezoekers de gewelven (constructie) van de Akerk bewonderen. Iets wat niet elke dag te zien is. En met succes, want alle rondleidingen waren uitverkocht.

Bij de rondleiding krijgen alle deelnemers een helm op, zodat ze niet hun hoofd stoten aan de houten balken van de Akerk. Je moet niet bang zijn voor kleine ruimtes en hoogte, want je gaat ruim 26 meter de lucht in vanaf de grond. Nadat alle traptreden zijn betreden, kom je terecht in de zogenaamde gewelven. Het is het gedeelte van de Akerk tussen het plafond en het dak van de kerk. Het hout van deze constructie stamt al uit de vijftiende eeuw. De structuur van dit “skelet” is nog steeds origineel: de houten deuvels zijn nog steeds dezelfde die geplaats werden bij de constructie. Toen der tijd werd er voornamelijk hout gebruikt, omdat andere materialen te duur waren.

“Je bent nu ergens waar je anders nooit zou komen”, zegt deelneemster Lotte. “Je ziet de Akerk nu vanuit een compleet andere hoek. Daardoor krijg je meer een idee van hoe de Akerk gebouwd is. Het is heel bijzonder dat we hier mogen komen.” Ook deelneemster Belle is onder de indruk. “Nu weet je hoe dit soort constructies vroeger gebouwd werden. Ik zou mensen aanraden om dit te zien.”

Bijzondere verhalen

Gedurende de rondleiding kom je achter een aantal bijzondere verhalen. Zo was de Akerk tijdens de Tweede Wereldoorlog een schuilplek voor geallieerde piloten. Zij verscholen zich in de gewelven van de kerk. Ze kregen daardoor de naam “bovenduikers”.

Opvallend: in één van de gewelven zit een gat. Het verhaal gaat dat tijdens Hemelvaart het beeld van Jezus Christus omhoog werd getakeld. Dit is ook te zien aan dat de voeten van Christus bij het gat zijn geschilderd. “Daarbij zat een grappig verhaal”, zegt deelneemster Belle. “Zo is iemand ooit tijdens een bruiloft naar beneden geabseild.”

Verslaggever Sebastiaan Scheffer maakte in 2014 een reportage over de gewelven van de Akerk: