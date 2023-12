Rondje Stad met stadsgids Titus Akkermans

Foto: Titus Akkermans

De stad Groningen is een plek waar je snel verliefd op wordt. Iemand die daar alles over weet is Titus Akkermans. Iedere tweede donderdag van de maand komt hij bij ons in de studio om ons rond te leiden in deze prachtstad. Dat doen we in de rubriek “Rondje Groningen”. Goedemorgen Titus!

Marlot Akkermans, de dochter van Titus, is vanochtend bij ons aangeschoven. Zij doceert geschiedenis aan Pabo docenten aan de Hanzehogeschool. ‘Ze weet heel veel van het onderwerp van vandaag, de Hanze periode’, vertelt Titus.

Geschiedenis is voor Marlot niet alleen haar werk, het is ook haar hobby. ‘Ik vind het belangrijk om op een leuke, aansprekende manier over geschiedenis te vertellen. Ik probeer onze studenten mee te geven dat het geen stoffig verhaal hoeft te zijn. Dat doe ik ook via mijn instagram account marlot.geschiedenis. Mijn vader is ook regelmatig op dat account te zien tijdens onze stadswandelingen.’

Titus Akkermans en Marlot Akkermans waren te gast tijdens de OOG Ochtendshow: