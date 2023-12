Ring-Zuid komende twee weekenden in beide richtingen dicht tussen Europaweg en Euvelgunne

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

De komende twee weekenden is de zuidelijke ringweg in beide richtingen afgesloten tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne.

Tijdens de weekenden worden er bomen en groen aangeplant langs de zuidelijke ringweg. Aannemer Herepoort benut deze periodes ook om de technische werkzaamheden bij de Hoge Euvelgunnerbrug af te ronden

De afsluitingen beginnen vrijdagavond om 22.00 uur. Maandagochtend om 06.00 uur gaat de weg weer open. In het weekend van 8-11 december is de weg in beide richtingen volledig dicht. In het weekend van 15 en 18 december is de toerit vanaf de Kieler Bocht richting knooppunt Euvelgunne wel open. Omrijden kan via de andere ringwegen.