Ring zuid komend weekend dicht tussen knooppunt Euvelgunne en Europaweg

Foto: Groningen Bereikbaar

De zuidelijke ringweg is van vrijdag 15 december 22.00 uur tot maandag 18 december 06.00 uur dicht vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Europaweg.

De afsluiting geldt alleen voor het verkeer richting Julianaplein. Ook de toerit Meerstad op Ring Oost is dicht. De ringweg zou eerst in beide richtingen dicht zijn, maar dat is niet meer nodig. Verkeer vanuit Hoogezand rijdt om via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.

De afsluiting is nodig omdat langs de zuidelijke ringweg komend weekend bomen en groen worden aangeplant. Aannemer Combinatie Herepoort benut deze periode ook om de technische werkzaamheden bij de Hoge Euvelgunnerbrug af te ronden.