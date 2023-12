Rijkswaterstaat start aanvraag omgevingsvergunning Gerrit Krolbrug

Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de documenten rondom de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de Gerrit Krolbrug bij de gemeente Groningen aangeboden.

Binnen deze aanvraag vraagt Rijkswaterstaat om aanpassingen door te voeren bij een aantal bestemmingsplannen voor de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug en de infrastructuur daaromheen. De gemeente Groningen moet de aanvraag nu gaan beoordelen. Als er een besluit is genomen, mag iedereen daarin inzage in hebben. Dit zal in het voorjaar van 2024 gebeuren.

Rijkswaterstaat heeft een favoriete variant voor de nieuwe brug. Hierbij heeft het een doorvaarthoogte van 4,5 meter en twee fietsloopbruggen. Volgens Rijkswaterstaat is het de beste en meest veilige oplossing. Daarnaast is het de bedoeling dat de brug hierdoor minder vaak open hoeft in vergelijking met de oude brug. De weg die over de vernieuwde Gerrit Krolbrug komt, wordt bestemd voor fietsers.