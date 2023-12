Replica van eerste elektrische ‘auto’ rijdt door Hortusbuurt voor opnames tv-programma

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Voor de lenzen van een filmploeg reed vrijdagmiddag een replica van ’s werelds eerste elektrische ‘auto’ over het Nieuwe Kerkhof.

Het autootje, gebaseerd op een model van Sibrandus Stratingh uit 1835, werd nagebouwd voor opnames van het NTR-programma Jekels Jacht. In het programma besteedt wetenschapsjournalist en presentator Diederik Jekel aandacht aan wereldberoemde wetenschappers en hun uitvindingen, maar ook aan anderen die ten onrechte minder bekend zijn bij het grote publiek.

Eén daarvan is Sibrandus Stratingh, die in de 19e eeuw hoogleraar scheikunde en technologie was aan de Rijksuniversiteit Groningen. Stratingh reed in 1834 onder meer door de straten van Groningen met een stoomwagen, die hij met zijn assistent Christopher Becker had gebouwd.

Maar Stratingh kwam er al snel achter dat stoom niet de toekomst had, maar stroom wel. Door onderzoek van voorgangers naar elektromotoren te verbeteren, slaagde hij er in om in 1835 het eerste rijdende elektrische wagentje ter wereld te maken. Deze allereerste elektrische ‘auto’ ter wereld weegt slechts drie kilo en kan op een volle accu twintig minuten rijden, terwijl het anderhalve kilo meezeult.

Wanneer de aflevering van Jekels Jacht met Stratinghs eerste elektrische autootje te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Het beroemde Wagentje van Stratingh is op grote schaal nagebouwd voor het tv-programma Jekels Jacht. Vandaag rijdt het voor opnames door de Hortusbuurt. Benieuwd? Kom tussen 12.30 en 14.00 bij de Nieuwe Kerk!

Meer over het Wagentje van Stratingh 👉https://t.co/oisadn52T9 pic.twitter.com/sPVkXSrJQg — University of Groningen (@univgroningen) December 8, 2023

\