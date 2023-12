Regenboogtaartjes bij de koffie in UMCG tijdens Wereld Aids Dag

Foto via UMCG

Stigma’s rond hiv zorgen nog steeds voor nare situaties, ook in de zorg. Drie verpleegkundig specialisten Infectieziekten in het UMCG grijpen Wereld Aids Dag daarom aan om aandacht te vragen voor meer kennis over hiv.

Anneke Boonstra, Marye Maerman en Dorien de Weerd gingen vrijdag, met een speciaal Wereld Aids Dag-taartje en praatkaarten, op de koffie bij collega’s op verpleegafdelingen. Volgens de drie verpleegkundigen weten nog opvallend veel zorgprofessionals weinig van hiv.

Tegelijk kunnen stigma’s rond de ziekte ervoor zorgen dat zorgprofessionals bang worden om besmet te raken op het moment dat ze wel iemand met hiv zien of behandelen. Onnodig dubbele handschoenen aantrekken of onnodig een mondmasker voordoen kan nogal impact hebben op het leven van deze patiënten, zo stelt het ziekenhuis. “Een gesprek over ‘loop ik risico als ik iemand met hiv verpleeg?’ kan veel verhelderen”, aldus het UMCG.