Regenachtig weekend op komst in Groningen

Het weer was in Groningen donderdag bar en boos. Ondanks een betere vrijdag zal het in het weekend helaas niet veel beter worden.

Vrijdag begint de ochtend met een kleine regenbui. Dit houdt aan tot een uur of 10.00. Vervolgens 9s er in aan het eind van de middag kans op een bui. Het wordt 6 graden.

In het weekend zal de regen gaan toenemen. Op zaterdag stijgt de temperatuur naar 8 graden waarbij er gedurende de hele dag kans is op regen. Zeker in de avonduren zullen de wolken flink hun regen laten vallen. Op zondag neemt de temperatuur wederom toe: ditmaal tot 11 graden. De hoeveelheid regen neemt af en het zal voornamelijk in de vroege ochtenduren en in de avond gaan regenen.

Na het weekend blijft het beeld op maandag hetzelfde. De temperatuur blijft ongeveer gelijk, net als het aantal millimeters regen. Op dinsdag komen er opklaringen en daalt de temperatuur naar 9 graden. Het is dus nog even wacht op echt winters weer.