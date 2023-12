Radioprogramma de OOG Ochtendshow zoekt nieuwe redacteuren

Foto: vrijwilligersteam van OOG Ochtendshow

Tijdens de uitzending van het radioprogramma de OOG Ochtendshow hoor je regelmatig interviews met gasten voorbijkomen. Verschillende redacteuren werken achter de schermen om deze gasten te vinden en uit te nodigen. Om de OOG Ochtendshow nog leuker te maken, zoeken we nieuwe dagredacteuren die op vrijwillige basis ons team versterken. Maar wat doet zo’n redacteur nou precies?

Om meer te weten te komen over redactiewerk bij de radio spreken we een van onze redacteuren Marilisa van Herksen. ‘In dit werk leer je hoe je creatieve content maakt voor de radio en voor de website. Er is genoeg ruimte om je schrijftalent te ontwikkelen en je werk wordt meteen gelezen door een groot publiek.’

Onderwerpen voor de radio

De onderwerpen van de interviews zijn breed gevarieerd en zijn altijd verbonden aan het lokale nieuws. Denk bijvoorbeeld aan de kat Nemo van de Vismarkt die in de zomer zoek was geraakt of de koeken van Kylian. ‘Er komen veel persberichten binnen. Daaruit kiezen we de onderwerpen die leuk zijn voor de radio.’ Vervolgens neemt de redacteur contact op met de organisatie of vereniging om iemand te strikken voor een interview. Naast persberichten en krantenartikelen gebruiken we ook eigen ideeën in passende thema’s.

Lokaal nieuws de beste muziek en het weer

De OOG Ochtendshow is een luchtig radioprogramma met het lokale nieuws, de beste muziek en het weer. We maken de show met een team van vrijwilligers. Zij presenteren iedere ochtend het ochtendprogramma op de radio voor OOG. Zodra de redacteur een interessant nieuwsartikel voorbij ziet komen, nodigt deze een passende gast uit in de studio die er meer over kan vertellen. Van tevoren schrijft de redacteur een tekst met interviewvragen die de presentatoren zullen presenteren op de radio. Daarna schrijft de redacteur een artikel voor de website aan de hand van het interview.

Als je denkt, dit lijkt me leuk en ik wil er meer over weten. Stuur dan een mailtje naar ochtendshow@oogradio.nl

Meer informatie kun je vinden op deze pagina.

Marilisa van Herksen was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: