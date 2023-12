Raadsleden vullen hun winkelkarren voor de Voedselbank

Raadsleden van de gemeente Groningen vulden deze woensdag hun winkelkar nokkie vol in een supermarkt aan het Overwinningsplein.

Dit deden ze niet om zelf comfortabel de kerstdagen door te komen, maar voor de Voedselbank. De lokale politici kochten vooral houdbare en hygiëne producten in, want deze zijn moeilijk te krijgen in de Voedselbank.

Wie noodgedwongen bij de Voedselbank moet aankloppen is al blij dat ze in ieder geval de essentiële producten in huis hebben om de feestdagen door te komen. Maar gelukkig was er ook ruimte voor een aantal luxeproducten om de komende dagen mee op te vrolijken.

Zo kunnen mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank het rond de feestdagen wat breder laten hangen tijdens de kerstdagen. De Voedselbank is blij met de boodschappen, die de raadsleden overigens uit eigen zak betalen.