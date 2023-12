Raadsfracties willen knelpunten Groningse GGZ in kaart om wachtlijsten terug te dringen

Afbeelding: QuinceCreative via Pixabay

De gemeente moet uitzoeken waar de knelpunten zitten in het Groningse zorglandschap, om op die manier iets te doen aan de lange wachtlijsten in de GGZ. Met die oproep komen de PVV en de Stadspartij richting het gemeentebestuur. Volgens de raadsfracties moet er snel wat gebeuren om de wachtlijsten terug te dringen.

Patiënten, naasten, psychologen, psychiaters, GGZ-instellingen en belangenbehartigers stuurden eerder deze week een brandbrief naar de formerende partijen in Den Haag en informateur Ronald Plasterk om, in een nieuw regeerakkoord, de wachtlijsten binnen de GGZ terug te dringen. De organisaties vragen om investeringen in de GGZ en mentale gezondheid in het algemeen, zodat er minder zware zorg nodig is. Ook willen de briefschrijvers af van de grote regeldruk en vragen ze de minister om vertrouwen.

Ook in Groningen zijn de wachtlijsten lang en zien we de gevolgen van de bezuinigingen in de GGZ overal terug, schrijven de PVV en de Stadspartij 100% voor Groningen aan het gemeentebestuur. Fractievoorzitter Yaneth Menger laat namens de Stadspartij weten: “Wij maken ons serieuze zorgen over het feit dat steeds meer mensen met “onbegrepen” gedrag zonder adequate hulp in de samenleving zich maar moeten zien te redden.”

Volgens de twee fracties blijkt uit de noodkreet naar Den Haag dat met name de Specialistische GGZ (SGGZ) lange wachtlijsten heeft, die kunnen oplopen tot meer dan een jaar. Tegelijk worden lichte psychische klachten, als ze niet worden behandeld, onnodig vaak complex of specialistisch. “Met name in de SGGZ schijnen grote wachtlijsten te zijn door het tekort aan goede specialisten”, aldus PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw. “Wij hebben de gemeente gevraagd om een analyse van de problemen binnen het Groningse zorglandschap die de wachtlijsten veroorzaken”.