Raadsfracties vragen opheldering rondom dumping drugsafval

Foto: 112Groningen

De raadsfracties van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren stellen vragen rondom de dumping van drugsafval in de gemeente. Vorige week donderdag en vrijdag werden er honderden jerrycans gedumpt bij de Euvelgunnerweg bij Stad.

In de jerrycans zaten chemicaliën die zeer waarschijnlijk zijn gebruikt bij het produceren van synthetische drugs, zoals xtc. Het is niet de eerste keer dat zo’n dumping in de gemeente plaatsvindt. In de afgelopen vijf jaar gebeurde dit drie keer eerder. In de gehele provincie nemen dit soort dumpingen ook toe.

Omdat er volgens de partijen een trend te zien is, stellen zij een aantal vragen aan het college. Zo zijn de fracties benieuwd welke maatregelen het gemeentebestuur gaat nemen om dit probleem aan te pakken. Daarnaast is het benieuwd of er de mogelijkheid is om anonieme inleverpunten te realiseren. Eerder was het GroenLinks dat binnen de Provinciale Staten aandacht vroeg voor dit idee.