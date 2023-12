Raadsfracties willen Airbnb verder aan banden leggen

Foto: Jens Neumann via Pixabay

De raadsfracties van Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie en het CDA willen dat de gemeente strengere regels moet opstellen voor Airbnb-verhuur. De handhaving moet hierbij ook worden verbeterd.

De partijen stellen daarom vragen aan het gemeentebestuur. Raadslid Rico Tjepkema (PvdA) laat in een bericht weten: “Toeristische verhuur is vooral goed voor de portemonnee van de eigenaar, maar wakkert de kolossale wooncrisis in Stad verder aan. Woningen zijn om in te wonen, niet om aan te verdienen.”

De vragen zijn gesteld na een artikel in Dagblad van het Noorden, waaruit blijkt dat de huidige aanpak van Airbnb niet goed werkt. Volgens het artikel wordt er niet gehandhaafd. Dit komt onder andere omdat er te weinig zicht is op illegale verhuur. De partijen pleiten daarom voor een hardere aanpak.