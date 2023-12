Raad van State komt vlak voor kerst met uitspraak over sluiting gaskraan

Foto: Provincie Groningen

Voor de kerst gaat het gebeuren: de uitspraak van de Raad van State over het definitief sluiten van de gaskraan. De zaak is aangespannen door de Groninger Bodem Beweging (GBB).

In een eerdere reactie zei de GBB: “We vinden het onacceptabel en zijn zeer verbolgen over het feit dat de staatssecretaris de gasputten niet definitief per 1 oktober 2023 heeft gesloten. De GBB concludeert dat de staatssecretaris van mening is dat de gedupeerden van de gaswinning in het Groningenveld (langer) in onveiligheid en onzekerheid moeten blijven verkeren. De leveringszekerheid moet te allen tijde worden gegarandeerd; terwijl die leveringszekerheid – althans, de ter zake doende leveringszekerheid voor beschermde afnemers zoals ziekenhuizen – mogelijk niet eens in het geding is. Leveringszekerheid wordt al jaren boven de veiligheid en gezondheid van Groningers gesteld.”

Op vrijdag 22 december wordt er uitspraak gedaan over de zaak.