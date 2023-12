Raad van State houdt gasbesluit voor Groningen voorlopig in stand; winning mag bij extreme kou

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief hoeft de gaswinning uit het Groningenveld voorlopig niet helemaal te sluiten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State beslist. Verschillende Groninger overheden hadden gevraagd om de gaskraan voorlopig op nul te zetten, totdat de bestuursrechter van de Raad van State uitspraak doet.

De Groningse gaskraan is sinds 1 oktober dicht. Maar die kan nog weer open, als het heel koud is of de gasvoorraad stokt. ‘Groningen’ vindt dit scenario onduidelijk en tegenstrijdig. De Groninger Bodem Beweging vindt daarnaast dat er onder geen enkele omstandigheid meer gas uit het Groningenveld mag worden gewonnen.

De Groningse overheden en de GBB hadden daarom een voorlopige voorziening aangevraagd, in afwachting van een bodemprocedure. Daardoor zou de gaskraan definitief dichtblijven, totdat de Raad van State (RvS) uitspraak doet. Maar de RvS ziet geen aanleiding om het besluit van de staatssecretaris te schorsen.

“Er is op dit moment geen geschikt alternatief voor de tijdelijke inzet van het Groningenveld in een noodsituatie. Ook is niet onduidelijk of tegenstrijdig hoeveel gas er maximaal mag worden gewonnen bij extreme kou en heeft het besluit geen significante invloed op de veiligheid in het aardbevingsgebied”, schrijft de RvS. “Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben de inwoners van het aardbevingsgebied een groot belang bij een zo spoedig mogelijke definitieve beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld. Maar de staatssecretaris moet ook het belang van leveringszekerheid betrekken bij zijn besluit. Dit belang brengt mee dat de gaswinning uit het Groningenveld dit gasjaar, dat loopt van oktober 2023 tot oktober 2024, nog niet onvoorwaardelijk op nul kan worden gesteld.”

In het voorjaar behandelt de bestuursrechter van de RvS de zogenoemde bodemprocedure op zitting en komt daarna met een definitieve uitspraak.