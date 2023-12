PVV wil meer politie-inzet en cameratoezicht op Noorderstation: ‘Jongeren zien station als schuilplek waar af en toe een trein langskomt

Foto Andor Heij: Noorderstation

Stelselmatig drugs- en drankgebruik en intimidatie zijn een stelselmatige problemen op het Noorderstation. Dat vindt de Groningse raadsfractie van de PVV en de partij wil daarom dat politie en handhavers de teugels strakker aantrekken: “Jongeren zien Station Groningen Noord nu als een schuilplek waar af en toe een trein langskomt.”

De PVV stelt schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur, naar aanleiding van een incident wat afgelopen vrijdag zou zijn voorgevallen op Station Groningen-Noord, wat in de volksmond nog steeds het Noorderstation wordt genoemd. Een medewerker van Arriva zou op de bewuste vrijdagavond een jongen hebben zien lopen op het spoor.

Toen de medewerker de jongen aansprak, rende hij gauw naar zijn vrienden, stelt de PPV. Vervolgens de gehele groep de medewerker van Arriva te belagen. De medewerker zou zijn uitgescholden vanwege zijn uiterlijk en vervolgens fysiek zijn bedreigd en gemolesteerd. “De jongeren gooiden een blik Red Bull bij hem in de cabine, rakelings langs zijn hoofd”, vertelt Kelly Blauw, die Dennis Ram (inmiddels Kamerlid) gaat vervangt als fractievoorzitter voor de PVV in de Groninger gemeenteraad. Zijn kleding zat onder de Red Bull en heeft in overleg besloten om zijn dienst vanwege de schrik niet af te maken.”

Volgens de PVV-fractie staat het incident van afgelopen vrijdag niet op zichzelf. De partij stelt dat er stelselmatig jongeren rondhangen bij Station Noord, vaak in de avonduren. “Er wordt drugs en drank gebruikt, en reizigers en personeel van Arriva worden geïntimideerd en nu dus ook fysiek belaagd”, schrijft Blauw.

De partij vraagt het gemeentebestuur daarom om de handhavingsteugels strakker aan te trekken rond het Noorderstation. Meer politiecapaciteit en preventief cameratoezicht zijn daarvoor nodig. Vertrekkend PVV-fractievoorzitter Dennis Ram vult aan dat er, op langere termijn, meer nodig is: ’Jongeren zien Station Groningen Noord nu als een schuilplek waar af en toe een trein langskomt. Het station heeft een verloederde, ongure en onveilige uitstraling’. We vragen ons af of er, door de gemeente en spoorpartners, wordt nagedacht over een sociaal veilige en aantrekkelijke inrichting van dit station.”