PVV uit zorgen over opvang honderd asielzoekers

Foto: Joris van Tweel

PVV Groningen heeft grote zorgen rondom de honderd asielzoekers die de gemeente Groningen gaat opvangen in The Village aan de Peizerweg. De gemeente wil hiermee het asielzoekerscentrum in Ter Apel ontlasten.

Momenteel is het crisis in het azc in Ter Apel. Het asielzoekerscentrum zit te vol en de inspectie heeft geoordeeld dat de situatie gevaarlijk en mensonterend is. De gemeente Groningen wil Ter Apel helpen en biedt daarom plaats voor maximaal honderd asielzoekers. Het is de bedoeling dat zij ongeveer drie maanden in The Village blijven.

De Groningse fractie van de PVV vindt dat de gemeente veel te veel vluchtelingen opvangt. Daarnaast vraagt de partij zich onder andere af waarom omwonenden pas na het besluit zijn geïnformeerd, of hun veiligheid gewaarborgd is en of zij nog inspraak krijgen rondom dit thema.

‘Wij staan voor humane opvang’

Het COA vroeg de gemeente Groningen om een tijdelijke opvanglocatie ter beschikking te stellen. The Village is een locatie die soms fungeert als extra piekopvang van studenten. Voor nu stond het leeg en daarom is het beschikbaar voor de opvang van asielzoekers.

Wethouder Manouska Molema vindt het belangrijk om Ter Apel te ondersteunen. “We hebben gekeken of we bovenop onze overeenkomst nog wat extra’s konden doen. Je hoopt dat alle gemeenten een vrijwillige bijdrage leveren in de opvang van asielzoekers. Er zou een verplichting komen met de spreidingswet, maar die is nog niet behandeld.”

“Als je ziet dat honderden mensen ’s nachts geen bed hebben of dat ze moeten slapen in wachtruimtes, dan staan wij als regio en gemeente Groningen voor humane opvang”, concludeert Molema.