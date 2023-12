PvdA wil toekomstvisie voor voormalige Zuurstoffabriek

De PvdA wil een toekomstvisie voor het historische bedrijfspand van de Zuurstoffabriek aan de Pop Dijkemaweg 41.

Statenlid Jan Pieter Loopstra van de PvdA heeft schriftelijke vragen ingediend over de toekomst van het pand. De bedrijfshal staat op dit moment te koop op Funda. De Zuurstoffabriek is door de provincie te koop aangeboden. Het gaat hier om een ‘verkoop bij inschrijving.’

In een eerder stadium is een poging van het College om het pand te slopen verijdeld door toenmalig wethouder Roeland van der Schaaf en architectuurhistorica Marieke van der Heide. De gemeente Groningen zou een bredere visie voor de zone Pop Dijkemaweg – Ulgersmaweg moeten ontwikkelen, maar dit is tot op heden niet gerealiseerd.

Loopstra: “De fractie van de Partij van de Arbeid maakt zich ernstig zorgen over de voorgenomen verkoop van de Zuurstoffabriek en stelt daarom schriftelijke vragen.” De fractie wil van het College weten of zij zich ervan bewust zijn dat de Zuurstoffabriek in een eerder stadium al van sloop is behouden. Ook wil de PvdA-fractie graag zien dat de gemeente een bredere visie voor de zone Pop Dijkemaweg – Ulgersmaweg ontwikkelt, wellicht in samenwerking met de provincie.