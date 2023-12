Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 heeft zaterdagmiddag in Oostwold met 1-1 gelijkgespeeld tegen hekkensluiter Pelikaan S.

Be Quick opende in de derby na rust de score via Sil Kramer, die voor de pauze al een aardige kans had gemist. Na 69 minuten maakte Jan Hooiveld gelijk. In de slotfase kreeg Be Quick nog een grote kans, maar het bleef 1-1.

Be Quick blijft veertiende in de vierde divisie D met 12 punten uit 14 wedstrijden. Volgende week zondag speelt Be Quick thuis tegen Heino.