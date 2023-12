Provinciale miljoenen komen er voor vliegveld Eelde

Foto: Kas van Zonneveld / Groningen Airport Eelde

Tweeëntwintig miljoen euro, voor tien jaar. Dat bedrag krijgt vliegveld Eelde van de provincie Groningen. De Provinciale Staten stemden woensdagavond in met het plan van het provinciebestuur om de luchthaven een handje te helpen met de beveiliging, de brandweer en de infrastructuur.

De weerstand tegen de plannen voor de miljoeneninvestering kwam voornamelijk uit de linkse hoek van de oude Sint Maartensschool. GroenLinks, de SP, D66, de Partij voor de Dieren en Volt stemden tegen het investeringsplan en ook de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie kwamen via moties met een aantal bedenkingen. Vijf ingediende moties sneuvelden en verantwoordelijk gedeputeerde Henk Emmens (BBB) pareerde er twee, die werden ingetrokken en aangehouden.

Ook buiten de raadszaal was woensdag tegenstand te horen tegen de miljoeneninvestering, evenals bij de Drentse evenknie in Assen. Extinction Rebellion en Grootouders voor het Klimaat voerden actie. De demonstranten hoopten dat de provincies een streep zetten door de investeringen, maar tevergeefs. Ook in de Drentse staten werd een gelijksoortig plan (Drenthe investeert nog een miljoen meer) aangenomen.

Met de instemming investeren de twee provincies onder meer in de beveiliging en brandweer van de luchthaven, om het financieel wankele vliegveld zo voor tien jaar zekerheid te bieden. Daarmee hoopt GAE zekerder in haar schoenen te staan, ook in de overleggen met Schiphol over eventuele overname van vluchten. Het vliegveld wil de openingstijden van de luchthaven verruimen van 6 uur ’s morgens tot 12 uur ’s avonds. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw bedrijventerrein van 15 hectare en zijn er plannen voor elektrisch vliegen en vliegen op waterstof.