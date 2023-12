Proef- en oefencentrum rond energietransitie voor mbo-scholen opgeleverd op Suikerterrein

Foto via BAM Bouw en Techniek

Na bijna negen maanden bouwen heeft BAM Bouw en Techniek woensdagmiddag de sleutels van de Energiehub050 op het Suikerterrein overgedragen aan het Alfa-college.

De Energiehub050 ligt aan het Hoendiep en heeft ongeveer achthonderd vierkante meter aan vloeroppervlak. Hier gaan studenten, werkenden en werkzoekenden praktijkopleidingen, trainingen, her-, om- en bijscholingen volgen rond de energietransitie. Mbo-scholen Alfa-college, Noorderpoort en Terra MBO gaan er vakmensen opleiden. Ook bedrijven en overheden gaan meedoen aan projecten in het gebouw.

Volgens BAM kan het gebouw in de toekomst nog meer studenten aan, want er is ruimte om nog eens tweehonderd vierkante meter aan te leggen. Het pand is volledig van hout en staat uiterlijk zeven tot acht jaar in deze vorm op de huidige locatie. Daarom is het gebouw zo ontworpen dat het eenvoudig is om te demonteren, te verplaatsen en hergebruiken. Het gebouw zelf is ook deels gebouwd met delen van andere gebouwen. Zo zijn bijvoorbeeld de kozijnen afkomstig uit een verzorgingshuis en is de kas bovenop het dak, die dienst doet als schoorsteen, geoogst uit een kantoor.

Het Alfa-college gaat het gebouw nu klaar maken om de studenten, docenten en andere werknemers te huisvesten. In 2024 wordt het gebouw feestelijk en officieel geopend.