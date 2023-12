Politie zet Folkingestraat af rond synagoge voor drukke viering chanoeka

Foto: Rieks Oijnhausen

De viering van chanoeka in de synagoge aan de Folkingestraat bracht woensdagmiddag veel mensen op de been. Dat noopte de politie om de straat gedeeltelijk af te zetten voor het verkeer.

In het licht van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de reacties daarop in ons land keek een aantal voorbijgangers verschrikt op naar de aanwezigheid van de politie en de menigte.

Maar geen zorgen, lieten de politie en de gemeente woensdagmiddag weten. Een woordvoerder vertelt dat de dienst slechts ’ter ondersteuning’ aanwezig was in de Folkingestraat. Een woordvoerder van de gemeente vult aan: ‘De straat stond vol met bezoekers, dus dan kan het verkeer er even niet door.’

Chanoeka

In de synagoge werd aan het eind van woensdagmiddag Chanoeka gevierd. Ook burgemeester Koen Schuiling was daarbij aanwezig. Het Joodse feest staat ook wel bekend als ‘het feest van de lichtjes’ of inwijdingsfeest, waarmee de herinwijding van de Tweede Tempel (in 164 voor Christus) in Jerusalem wordt gevierd. Daarbij gebeurde volgens de Joodse Talmoed een wonder: slechts één kruikje kosjere olie was genoeg om een menora gedurende acht dagen brandend te houden. Het feest duurt daarom acht dagen en is sinds vorige week donderdag aan de gang.