Politie zet drones en duikteam in bij zoektocht naar vermiste Thomas (25)

Foto: 112Groningen

De politie is nog steeds naarstig op zoek naar de vermiste Thomas van Zeewijk Vink (25). Zondagmiddag is het dan ook gestart met inzetten van drones en een duikteam. Dit gebeurt bij het Oosterhamrikkanaal, naast het Wielewaalplein.

Op zondagochtend deed de politie opnieuw een oproep via social media om hulp te krijgen bij de zoektocht naar Thomas. Bewoners rondom de Oosterhamrikkade en Oosterhamrikkanaal zijn gevraagd om beelden terug te kijken van dashcams en cameradeurbellen. Volgens de politie kan het namelijk een route zijn geweest die Thomas heeft afgelegd.

Een helikopter van SAR (Search and Rescue) Nederland werd zaterdagavond al ingezet. Deze helikopter hing een periode stil boven het Van Starkenborghkanaal en vloog vervolgens over de Oosterparkwijk richting het centrum. Of er vandaag ook een helikopter wordt ingezet, is nog niet duidelijk.

Sinds zaterdagnacht vermist

De 25-jarige student is zaterdagnacht om 0.30 voor het laatst gezien aan de Kattenhage. De politie zegt dat hij mogelijk in de richting van de Turfsingel en de Eerste Hunzestraat is gelopen.

Thomas heeft kort en donkerblond haar en grijs-blauwe ogen. Op het moment dat Thomas vermist raakte, droeg hij mogelijk donkere kleding en witte Reebok-schoenen. Het lijkt erop dat hij geen jas bij zich had.

Heb jij Thomas gezien of heb je camerabeelden waar hij op staat, neem dan contact op met de politie: 0800 6070 / 0900 8844