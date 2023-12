Foto: Politie Oost Friesland via Facebook

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 250 kilo vuurwerk aangetroffen in een pand in de binnenstad. Dat meldt teamchef Gerard de Jonge van het Basisteam Groningen Centrum op X.

Het vuurwerk is in beslag genomen, want men mag maximaal 25 kilo vuurwerk opslaan in een woning of auto. Dit vanwege het gevaar voor de omgeving. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.