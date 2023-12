Politie blikt terug op reeks explosies in Stad en Oost-Groningen: ‘Kan er nu nog buikpijn van krijgen’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Zes aanslagen op bedrijfspanden en woonhuizen: Oost-Groningen en een deel van de Groningse binnenstad hield de adem in. Volgens operationeel expert Robert van Heuvelen van het basisteam Ommelanden-Oost is, ondanks de nuchterheid in Groningen, de impact nog steeds groot.

Na een vecht- en steekpartij op een vol terras midden in Winschoten begin juli ging de lont in het kruitvat aan. Diezelfde avond was er een schietincident verderop in de Oost-Groningse stad. In de weken en maanden erna volgden meerdere geweldsincidenten.

In de stad Groningen ging op 12 juli een eerste explosief af bij een beautysalon aan de Herestraat. Twee maanden later volgden meer explosieven. Drie in Winschoten, één in Oude Pekela en ook de beautysalon aan de Herestraat werd in september opnieuw getroffen door een explosie. De beautysalon werd, na de explosies van halverwege september, voor drie maanden gesloten door burgemeester Koen Schuiling.

‘Wat is er nu weer gebeurd?’

Van Heuvelen werd, naar eigen zeggen, tijdens de hausse aan geweld in september iedere dag wakker met de vraag wat nu weer was gebeurd: “Met boa’s van de gemeente belegden onze wijkagenten informatiebijeenkomsten. Daar boden we mensen een luisterend oor en probeerden we nieuwe informatie boven water te krijgen. “Jullie weten toch wie het zijn? Pak ze op!”, kregen we veel te horen. Ik snap dat ook wel: de angst voor herhaling was groot. En met juridische argumenten kan je het niet winnen van een onderbuikgevoel. Wat als verkeerde panden zouden worden geraakt? Wat als onschuldigen zouden worden getroffen?”

Volgens Van Heuvelen was de situatie soms zo onveilig, dat het niet langer verantwoord verantwoord om ongewapende politievrijwilligers de straat op te sturen in Oost-Groningen: “Gelukkig was de betrokkenheid van de collega’s groot en waren velen ondanks de vakantieperiode bereid een extra dienst of surveillance op zich te nemen.” Maar het bendegeweld zorgde volgens de operationeel expert, opvallend genoeg, wel voor eendracht tussen de politie en de gemeenschap: “Ondernemers dachten mee en deelden alle beschikbare camerabeelden. Geen wij-zij-denken: dit was een probleem van ons samen. Maar er was ook een andere kant. Je denkt dat je weet wat er leeft en speelt in je wijk. Maar we hadden onvoldoende zicht op wat er onder de oppervlakte broeide en wat de precieze reden was van deze geweldsincidenten. En dat in een gemeenschap waar veel mensen elkaar kennen. Jong en oud, daders en slachtoffers. Maar zulk excessief geweld hadden we nooit verwacht. ”

Onderzoek loopt nog: ‘Kan er nu nog wel buikpijn van krijgen’

De politie doet nog steeds onderzoek naar het verband tussen een aantal geweldsincidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen. In het onderzoek houdt de politie rekening met meerdere scenario’s. Eén van die scenario’s is dat de verschillende incidenten onderdeel zijn van één of meer onderlinge conflicten in het criminele circuit. De politie weet nog niet wat de achtergronden zijn van de verschillende incidenten en daarmee mogelijk ook een onderliggend conflict.

Inmiddels lopen de meeste verdachten van een aantal incidenten in Oost-Groningen en Groningen Stad alweer op straat, in afwachting van hun rechtszaken. De hoofdverdachte van de schietpartij en een aantal verdachten van de explosies zit nog vast. Het leven in gemeente Oldambt is weer “terug naar normaal”, aldus Van Heuvelen: “Zo lijkt het althans. In elk geval praten mensen er nog nauwelijks over. Is dat Oost-Groningse nuchterheid? Daar kan ik nu nog wel buikpijn van krijgen. Eén ding weet ik wel: met jeugdagenten, wijkagenten en jongerenwerkers moeten we hier bovenop blijven zitten en uiteindelijk hopen we dat de verdachten van de verschillende incidenten worden gepakt.”

Het volledige interview met operationeel expert Robert van Heuvelen is te lezen op de website van de politie.