Politie betrapt verschillende feestgangers op drugsgebruik

Foto: Politie Groningen-Centrum via Instagram

De politie van Groningen heeft afgelopen weekend verschillende personen betrapt op het gebruik van verdovende middelen in de openbare ruimte. Dat gebeurde tijdens de horecadiensten in de binnenstad vrijdag- en zaterdagnacht.

De politie heeft op haar Instagram een foto geplaatst van de drugsvangst. “Alle personen hebben een proces-verbaal gekregen. De officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete”, licht de politie toe in de Instagram-post.

Sinds 1 november 2023 is het overlastgevend en openlijk gebruik of bezit van drugs strafbaar in de gemeente Groningen strafbaar. “Het drugsgebruik zorgt voor overlast voor omwonenden en voorbijgangers. Ook wordt hierdoor de wereld achter die achter de drugshandel schuilgaat gestimuleerd”, legt de politie uit in haar bericht. “Bij (gewelds)incidenten in het horecagebied zien wij vaak dat personen onder invloed van verdovende middelen zijn.”