PKC’83 wint Woonwagenkampclash van WKE’16

PKC'83 won de kraker tegen WKE'16 (Foto Martijn Minnema)

Er werd door beide clubs al weken naar uitgekeken, het treffen tussen WKE’16 en PKC’83 in 1J. Vanavond was het zo ver, in Emmen troffen beide clubs met als basis en oorsprong een woonwagenkamp elkaar. PKC’83 won het treffen met 3-2.



Een topper was het niet, beide clubs staan in het rechterrijtrje en hebben de punten vooral nodig om zich te handhaven. Maar toch zijn de ontmoetingen tussen PKC’83 en WKE’16 dit seizoen dé wedstrijden in 1J. Veel publiek, de band die tussen beide clubs bestaat en de trots die ervoor zorgt dat je deze moét winnen tillen deze kraker uit boven de rest. Negentig minuten knallen om de eer en na afloop samen aan het bier. Dat bier zal de reizigers uit Groningen het beste smaken, PKC’83 won met 2-3.

De zege was vooral te danken aan een geweldige start. Er was nog geen kwartier gespeeld of PKC’83 stond al op 0-2. Simon Schreiber opende in de 9′ minuut de score, drie minuten later stond het al 0-2, Nick Berends scoorde.

Kort daarna bracht WKE’16 de spanning alweer terug met de 1-2 maar net voor het half uur was het Rob Schokker die er 1-3 van maakte. Net na het half uur kwam WKE’16 op 2-3 en leek een doelpuntenfeest in de maak. Maar met vijf goals in een dik half uur bleek de koek op en was de winst dus voor PKC’83.

Ook in 1J zijn de verschillen klein, PKC’83 steeg van 11 naar 8 en staat maar één punt achter op nummer vijf SVBO. Maar ook slechts twee verliespunten boven de directe degradatieplekken. Volgende week is het PKC’83-GVAV Rapiditas.