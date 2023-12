PKC’83 wint derby van GVAV; Velocitas ruim langs DZOH

Shaquille Sanches (GVAV) in balbezit, Feldor Galplilpili zette de achtervolging in (Foto Martijn Minnema)

In de eerste klasse J won PKC’83 mede dankzij drie treffers van Rob Schokker de stadsderby tegen GVAV Rapiditas met 4-2. Velocitas verraste met een ruime zege op hoogvlieger DZOH.

PKC’83 en GVAV Rapiditas kijken in 1J vooral naar beneden en dus waren er dure punten te verdienen. In de beginfase waren de ploegen redelijk aan elkaar gewaagd, maar gaandeweg de eerste helft nam PKC’83 de regie en dat leidde ook tot enkele kansen. Zo kopte Rob Schokker net over en ging een inzet van Simon Schreiber net voorlangs.

GVAV Rapiditas wist voor rust weinig gevaar te stichten en mazzelde in de 27′ minuut bij een arbitrale beslissing. PKC’83 pikte een mislukte terugspeelbal op, ging met twee man op de keeper af en scoorde. Maar omdat de grensrechter al gevlagd had voor buiten spel en de scheids daarvoor gefloten had ging het feest niet door. Terechte verontwaardiging bij PKC’83 want als de bal van een tegenstander komt kan het uiteraard geen buitenspel zijn.

Twee minuten later dan alsnog de 1-0 voor PKC’83, Rob Schokker kopte met een boogje raak. En net toen GVAV iets meer van de goal kwam werd het kort voor rust ook nog 2-0. Een slippertje achterin leverde Jivan Vroom vrije doortocht op en hij schoot de tweede binnen.

Na rust opeens een heel ander wedstrijdbeeld. GVAV Rapiditas (wat geteisterd wordt door een flinke blessuregolf) had de moed duidelijk nog niet opgegeven en speelde in het eerste kwartier drie prima kansen bijeen. Jonathan van Dorssen kreeg vrij vlot na rust de grootste maar raakte de bal dichtbij het PKC’83 doel verkeerd. De eerste keer dat PKC’83 na rust ten aanval trok was het direct raak. Rob Schokker had vrije doortocht en schoot in de 62′ minuut de 3-0 binnen. Tien minuten later leek de wedstrijd beslist, Schokker maakte er met zijn derde 4-0 van.

GVAV Rapiditas had echter nog steeds de moed niet opgegeven en maakte het PKC nog lastig. Nadat eerst binnen de minuut twee keer de paal was geraakt schoot Jordi Paapst uit een vrije trap in de 80′ minuut de 4-1 binnen. En een paar minuten later caramboleerde de bal voor de voeten van Jonathan van Dorssen, 4-2. En het had nog heel raar af kunnen lopen als Jordi Paapst twee minuten voor tijd een grote kans op 4-3 had benut, maar hij liet de goeie kopkans onbenut. Verhaal van de tweede helft, PKC veel efficiënter dan GVAV wat op basis van de kansen na rust nog best een punt had kunnen pakken.

PKC’83 gaat als nummer 7 de winterstop en heeft 14 punten uit 10 wedstrijden. GVAV staat op plek 10 met 10 uit 11. Morgen kan GRC bij winst thuis tegen SVBO GVAV nog een plek laten zakken.

Velocitas won met liefst 4-1 van nummer drie DZOH en staat nu zesde, net als PKC met 14 uit 10. Thomas Bats zette Velocitas na een half uur op 1-0, Frank Boer maakte er 7 minuten later 1-1 van. Een kwartier na rust nam Velocitas opnieuw de leiding via Jesse Bosgraaf en weer een kwartier later werd het zelfs 3-1, Bats scoorde voor de tweede keer. In de slotfase drong DZOH wel aan, maar waren de beste kansen voor Velocitas. In de laatste seconde van de blessuretijd werd het ook nog 4-1 voor Velocitas door Liam Max El Mansouri.